Вещи времен купца Поганкина нашли при раскопках в Музейном квартале Пскова

Статусные предметы времен купца Поганкина - набор для письма и импортный сосуд с позолотой найдены на археологических раскопках в Музейном квартале в Пскове. Об этом сообщила археолог АНО «Псковский археологический центр», руководитель работ в «Музейном квартале» в Пскове Татьяна Ершова сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.
По словам Татьяны Ершовой, общая площадь раскопа на сегодняшний день составляет около 500 кв. м.
Во время работ археологами были раскрыты фрагменты дороги, вероятно, она может относиться к 12 веку, были открыты каменные кюветы.
Что примечательно, также на раскопе был открыт могильник, датируемый 15 веком, предположительно, он связан с церковью Похвалы Богородицы.
Татьяна Ершова сообщила присутствующим о других найденных предметах: интерьерных вещах, предметах обитателей дома (посуда, кулинарные формы), предметах делового назначения (пломбы, монеты, письменные наборы).
Как рассказала археолог, значительная часть артефактов связана с именем Поганкина.
Данные находки будут представлены сегодня, 15 августа, на выставке в псковском музее. Выставка будет работать до конца августа.