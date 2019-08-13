Культура

Вещи времен купца Поганкина нашли при раскопках в Музейном квартале Пскова

Статусные предметы времен купца Поганкина - набор для письма и импортный сосуд с позолотой найдены на археологических раскопках в Музейном квартале в Пскове. Об этом сообщила археолог АНО «Псковский археологический центр», руководитель работ в «Музейном квартале» в Пскове Татьяна Ершова сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.

По словам Татьяны Ершовой, общая площадь раскопа на сегодняшний день составляет около 500 кв. м.

Во время работ археологами были раскрыты фрагменты дороги, вероятно, она может относиться к 12 веку, были открыты каменные кюветы.

Что примечательно, также на раскопе был открыт могильник, датируемый 15 веком, предположительно, он связан с церковью Похвалы Богородицы.

Татьяна Ершова сообщила присутствующим о других найденных предметах: интерьерных вещах, предметах обитателей дома (посуда, кулинарные формы), предметах делового назначения (пломбы, монеты, письменные наборы).

Как рассказала археолог, значительная часть артефактов связана с именем Поганкина.

Данные находки будут представлены сегодня, 15 августа, на выставке в псковском музее. Выставка будет работать до конца августа.