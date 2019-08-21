Культура

Холодильник образца XVII века нашли псковские археологи

Холодильник образца XVII века обнаружили в ходе археологического исследования Поганкиных палат в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника, раскоп у здания продолжает удивлять новыми находками.

Помимо фрагментов костей и глиняной утвари, в торце одноэтажной части была обнаружена интересная конструкция снаружи памятника - квадратный в плане приямок, а также следы закладки оконного проема, свидетельствующий о том, что в давние времена он использовался как небольшая дверь наружу. Учитывая назначение помещения, из которого был выход - поварня, можно предположить, что эта конструкция использовалась для хранения продуктов в условиях пониженной температуры. Это был холодильник образца XVII в.

Находка будет обязательно музеефицирована, это будет интересное дополнение к будущей экспозиции «поварня», которая поможет узнать больше о быте наших предков.

Напомним, что археологические раскопки проводятся в рамках проекта «Музейный квартал» и в рамках совместного проекта правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик - ОАО «Ренессанс - Реставрация» (г. Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

Целью проекта является создание «Музейного квартала» - единой зоны музейно-туристического обслуживания.