Культура

Псковский археолог рассказал, почему они ищут находки там, где «все уже перекопано и найдено»

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов рассказал, почему они ищут находки там, где якобы «все уже перекопано и найдено». Как он сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, часто от обывателей археологи слышат: «Что вы здесь копаете? Здесь давно уже все перекопано, и ничего нет».

«Это абсолютное заблуждение. За примерами далеко ходить не надо», - отметил Александр Михайлов. Так, по его словам, на улице Леона Поземского археологи работают на трассах перекладки существующих и прокладке новых сетей, на участках уширения дорожного полотна. «Это бывшие улицы Ильинская, Нарвская, это крупные дороги, вдоль них стояли каменные постройки 19 - первой половины 20 века. Там есть фундаменты, коммуникации, глубокие подвалы, водопровод, канализация, газовые трубы. Казалось бы, чего там копать? Между тем, прямо у края улицы Поземского мы открыли постройку 17 века, отлично сохранившуюся, на пересечении улиц Волкова и Труда практически под современным асфальтом открыли слой города 16 - 17 века в замечательной сохранности, а под ним - отложения 12 - 13 веков», - рассказал Александр Михайлов.

По его словам, это связано с тем, что в середине 18 века в Пскове была проведена крупная «перепланировка», появились новые трассы улиц. Так, трассы улиц Волкова и Труда появились в 18 веке, и их сначала булыжное, а потом асфальтовое «замощение» стало консервирующим составом.

«Мы его исследуем и получаем интересный материал», - отметил археолог.

«Поэтому мнение о том, что у нас в Пскове все перекопано и ничего нет - это стереотип. Даже маленький участок между двумя трубами канализации дает ошеломительный и неожиданный результат», - заключил он.