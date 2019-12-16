Культура

Остатки четырех дворов XV-XVI вв обнаружены рядом с Поганкиными палатам

Продолжаются работы на объекте культурного наследия «Поганкины палаты». На сегодняшний день завершены работы по гидроизоляции фундамента палат, а также раскрыта одна их внутристенных лестниц внутри палат.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском объединенном музее, завершаются археологические работы во дворе Поганкиных палат. Подрядчик пошел навстречу археологам по увеличению площади раскопок. Изучение культурного слоя проводится между поварней и главным зданием музея, на въезде во внутренний двор.

У самого фундамента палат археологами обнаружены деревянные конструкции, уходящие под фундамент палат. По мнению начальника раскопа, старшего научного сотрудника АНО «Псковский археологический центр» Татьяны Ершовой, эти деревянные конструкции связаны с усадебным строительством и с освоением этой территории еще до строительства палат купцом Поганкиным на этом месте. Деревянные конструкции сохранились от предыдущих дворов и предварительно датируются рубежом XV-XVI вв. (скорее XVI в.). Предположительно, обнаружены остатки 4-х дворов.

Известно, что купец Поганкин под постройку своих палат планомерно скупал дворовые места в одном квартале. В так называемой «Книге …Поганкина» упоминаются дворы: Христины Самойловой, купленный в 1644 году, дворовое место Саввы Сенина ((1651 г.), двор Жданка Воротника (до 1633 г.), двор старцев Образского (1669 Г.). двор Петра Ногина (1670 г.) и дворовое место Семена Гребнева (1671 г.). По мнению В.И. Лабутина, все эти дворы находились рядом – на месте будущего двора Поганкиных.

Напомним, что подпроекты реализуются в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных Строительных Проектов Санкт-Петербурга. Подрядчик – ОАО «Ренессанс – Реставрация» (г. Санкт-Петербург), которое специализируется на реставрации памятников истории и культуры.

В проект входят три памятника федерального значения, в том числе и особо ценный – Дом Ксендза, Художественно-промышленная школа им. Н.Ф. Фан-дер-Флита и Поганкины палаты.

Целью проекта является создание «Музейного квартала» – единой зоны музейно-туристического обслуживания.