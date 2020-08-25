Культура

Дренажная система XVIII-XIX веков до сих пор действует в Пскове

Дренажная система XVIII-XIX веков до сих пор действует в Пскове. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире программы «Беседка» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Дренаж между улицами Труда и Леона Поземского последний раз обновлялся после войны, отметил он. «Это деревянные короба, по которым течет вода в сторону Псковы. Вполне функционирующая конструкция», - пояснил Александр Михайлов, рассказывая об археологических раскопках на улице Леона Поземского.

Археологи завершили работы этой улице около 2 месяцев назад, а сейчас проводят раскопки на прилегающих улицах Набат и Герцена.

Александр Михайлов заметил, что ближе к улице Школьной, на более высоком участке местности, появляются следы застройки в древнерусское время. «Вдоль трассы улицы Леона Поземского люди жили достаточно активно для позднего средневековья», - продолжил он.

«А в районе пересечения улиц Труда и Волкова есть следы дворовой усадебной застройки XII века - это не деревня, не околица, а городской район, где жили не простые землепашцы», - добавил Александр Михайлов.