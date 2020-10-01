Культура

Датировку 90 чешуек из псковского клада установили археологи

Археологи после реставрации установили датировку 90 чешуек из 126 монет, найденных в кубышке на улице Герцена в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Остальные ждут уточнения от специалиста-нумизмата, - отметили они. - В кубышке (керамическом сосуде, где хранились деньги) были чешуйки от начала правления Михаила Фёдоровича Романова до Петра Алексеевича (Петра I)».

Смотрите также Археологи нашли клад в центре Пскова

Чешуйка - древнерусская монета, получившая свое название из-за своей формы, похожей на чешую рыбы