Культура

Древний торговый инвентарь показали псковские археологи

Археологический центр Псковской области в своих социальных сетях опубликовал фотографии старинного торгового инвентаря (X-XI века), найденного в погребении на Мстиславском VI раскопе в Пскове.

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

«Весы лежали в каповом (березовом?) футляре с кожаной крышкой - это отдельный предмет заботы реставраторов, так как дерево сохранилось гораздо хуже металла и потребовало больше времени и усилий по консервации. Обратите внимание, что по краю чашек и коромыслу идет точечный орнамент, создавая единый стиль оформления. Реставрационные работы продолжаются», - говорится в сообщении археологов.