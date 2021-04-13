Культура

Псковские археологи завершили работы у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы

Археологи завершили работы у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Мы полностью раскрыли трассу южного, несохранившегося придела, - рассказал старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Антон Романовский. - Внутри этого придела был открыт и исследован неизвестный объект, который мы называем южный склеп, в составе которого было 8 захоронений, лежащих не в анатомическом порядке. По каким-то причинам, погребения потревожены. Убедились в том, что южный придел, на последнем этапе своего существования, был отапливаемым. Об этом говорят конструкции печи и остатки печи. Можно говорить о неких этапах существования. Все началось с южного склепа, затем был сформирован южный придел. На последнем этапе он стал отапливаемым, и, по всей видимости, в конце 17 века был разрушен».

Археологи исследовали склеп, находящийся в западной части современного входа в притвор. «Мы говорим о наличии 8 захоронений и пока считаем, что это фамильный склеп рода Гремяцких, основателя рода и его потомков. По всей видимости, основание склепа относится к периоду с 1674 года, времени первого захоронения, захватывает первые десятилетия XVIII в., при этом сам род прослеживается по письменным источникам до середины XVIII в. Датировку западного притвора мы относим до 1670-х годов. Ни деревянного, ни более раннего храма не выявлено. Существующий четверик в его конструктивной части относится к XVI веку», - добавил Антон Романовский.