Культура

Александр Братчиков: Сроки реконструкции «Октября» срывать нельзя

Рабочее совещание по вопросу реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь» состоялось 20 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова, на совещании представитель подрядной организации - строительной компании «Развитие» - Богдан Васильев представил отчет о проделанной работе и рассказал о возникающих сложностях.

Глава администрации города Александр Братчиков посоветовал ему не затягивать с получением всех разрешающих документов для проведения работ, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Он также пообещал посодействовать в ускорении этих процессов. «Задача стоит на федеральном уровне, сроки срывать нельзя», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, контракт на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Октябрь» был заключен 28 декабря 2020 года, 31 марта был представлен эскизный проект здания, в котором разместится историко-краеведческая библиотека им И. И. Василева. Кроме того, в рамках работ по реконструкции предусматривается создание современного библиотечного пространства, обустройство интерактивной выставочной зоны, а также создание центра поддержки молодежных инициатив и обустройство прилегающей территории. На указанные цели из резервного фонда президента Российской Федерации выделено свыше 320 миллионов рублей. Завершить объект планируется в конце 2022 года.

Добавим, сейчас Центральная библиотечная система Пскова проводит конкурс на новое название кинотеатра «Октябрь». Псковичи могут предложить своё название и прийти с ним в любую из 11 городских библиотек или отправить варианты по электронному адресу: http://director@bibliopskov.ru.