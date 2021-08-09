Культура

Монумент князю Александру Невскому в Гдовском районе установят к сентябрю

Председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Серавин оценил ход работ по установке монумента князю Александру Невскому в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте отделения РВИО.

Площадку также осмотрели член Центрального совета Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев, глава Гдовского района Юрий Павлов и глава Самолвовской волости Ярослав Морозов.

Отмечается, что работники подрядной организации трудятся в усиленном режиме - днем и ночью. Открытие монумента планируется в сентябре 2021 года.

Также члены РВИО ознакомились с работой волонтерского лагеря, который располагается в Самолве. Ребята Российского студенческого отряда и «Волонтеры культуры» активно помогают в благоустройстве населенного пункта: расчищают обочины дорог, ведут покос травы и помогают представителям подрядной организации.

В центре деревни, недалеко от здания основной Самолвовской школы, находится частное учреждение культуры «Музей "Ледовое побоище. Самолва"». В РВИО подчеркнули, что оно создано для просветительской деятельности, организации досуга и приобщения широкого круга лиц к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

Александр Серавин, посещая музей, оставил свой отзыв в книге гостей, пожелав процветания и дальнейшего развития музею.