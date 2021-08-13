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Культура

Появился список самых значимых результатов работы псковских археологов с начала ХХI века

15.08.2021 14:00|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал список самых значимых результатов работы псковских археологов первых двух десятилетий ХХI века. Список можно увидеть в его инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Напомним, сегодня, 15 августа, празднуется День археолога. По словам главы региона, за прошедшие сто лет в Псковской области провели более 450 археологических раскопок площадью почти 20 га.

Только за последние 20 лет археологи изучили около 35 000 квадратных метров. Самыми значимыми результатами псковских археологов первых двух десятилетий ХХI века стали:

  • 2005-2008 гг. – открытие скандинавского могильника X-XI вв. в раскопах перед строительством Двора Подзноева.
  • 2011-2013 гг. – открытие построек Нового торга XVI века в ходе реконструкции Псковского драмтеатра.
  • 2014 -2015 гг. – раскрытие участка крепостного рва и «слуха» в районе Свинузской башни на месте строительства отеля «Покровский» и реконструкции улицы Калинина.
  • 2016 год – открытие каменной застройки на территории Завеличья (территория бывшего порта).
  • 2017-2019 гг. – раскопки в рамках реставрации Варлаамовской башни. Были обнаружены руины первоначальной башни.
  • 2018 год – открытие участка первоначальной деревянной крепостной стены в ходе археологических раскопок на улице Свердлова.
  • 2016-2020 гг. – открытие курганного могильника (в том числе – камерные скандинавские погребения) на территории бывшей ТЭЦ.
  • 2016 – 2021 гг. – открытие и изучение поселения X-XI вв. у деревни Горожане в Новосокольническом районе.
«Благодарю наших археологов и всех работников сферы за колоссальный вклад в изучение и сохранение нашего прошлого, истории, традиций. Пусть каждый археологический сезон приносит новые интересные открытия!» - добавил Михаил Ведерников.
 
 
Теги: #Псковская область #праздник #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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