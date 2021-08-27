Археологические исследования завершились на территории трех монастырей в Пскове

Предпроектные археологические исследования территорий Мирожского, Снетогорского и Космодемьянского монастырей завершились в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова отметила, что меньше всего находок удалось найти в Снетогорском монастыре.
В Снеготогорском монастыре руководил исследованиями научный сотрудник археологического центра Антон Романовский. В ходе исследований выявили участок дороги из мелкого гранитного булыжника. Дорога датируется первой половиной XX века. Возможно, ее появление на территории монастыря связано с периодом нахождения здесь немецких войск, предположили исследователи.