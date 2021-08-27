Культура

Археологические исследования завершились на территории трех монастырей в Пскове

Предпроектные археологические исследования территорий Мирожского, Снетогорского и Космодемьянского монастырей завершились в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова отметила, что меньше всего находок удалось найти в Снетогорском монастыре.

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«Но самая главная цель там была достигнута: мы нашли и постройки, и культурный слой, который связан с временем функционирования Снетогорского монастыря в средние века, но не связан с некрополем, то, что обычно открывают на территории монастырей, - сказала Марина Кулакова.

В Снеготогорском монастыре руководил исследованиями научный сотрудник археологического центра Антон Романовский. В ходе исследований выявили участок дороги из мелкого гранитного булыжника. Дорога датируется первой половиной XX века. Возможно, ее появление на территории монастыря связано с периодом нахождения здесь немецких войск, предположили исследователи.