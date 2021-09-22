Культура

Постройку XIV-XV веков раскопали в Пскове

Постройку XIV-XV веков раскопали археологи у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Раскоп на площади Ленина у кинотеатра "Октябрь" продолжается. Мы понизились еще и вышли на очередной ярус деревянных конструкций. В раскоп попала большая постройка предположительно XIV-XV веков с лагами пола», - говорится в сообщении.

Ранее под землей возле бывшего кинотеатра археологи обнаружили церковь, которая, по предварительной информации, носила имя Варлаама Хутынского.