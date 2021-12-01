Культура

В Пскове найден артефакт из лосиного рога со знаками Рюриковичей

Артефакт, изготовленный из лосиного рога не позднее начала XIII века, обнаружили в ходе археологических раскопок на Завеличье в Пскове. Результаты проведенного исследования опубликованы в записках Института истории материальной культуры РАН.

Сергей Салмин и Елена Салмина / Записки Института истории материальной культуры РАН, 2021

Предмет нашли в ходе охранно-спасательных раскопок на южном берегу оврага (старицы реки Великая), которые вели Сергей Салмин из Псковского археологического центра и Елена Салмина из ПсковГУ, пишет N+1.

Основное изображение на найденном артефакте – это лировидный трезубец со скругленным основанием и центральным зубцом. Схожие символы интерпретируются как личный знак князя Изяслава Владимировича или некоторых других Рюриковичей.

Исследователи полагают, что в XII веке знаки Рюриковичей разделились на несколько типов, которые соответствовали выделившимся отдельным княжеским родам. Но большая часть этих символов остается не персонифицированной и не систематизированной. Знаки отличались не только по количеству зубцов, но и по форме основы, ножки, окончаний зубцов, видах и количеству отрогов, а также сложности исполнения.

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Напомним, в Пскове археологи также нашли двухстороннюю бронзовую подвеску со знаком Рюриковичей. Раскопки велись на территории бывшей ТЭЦ.