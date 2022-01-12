Культура

Конские удила XI-XII веков нашли на раскопках в Пскове

Конские удила XI-XII веков нашли на раскопках в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в археологическом центре Псковской области.

Фото: инстаграм-аккаунт археологического центра Псковской области

«Новый 2022 год наступил. Открываем серию публикаций находкой из Ольгинского раскопа. На фото - конские удила XI-XII веков. В правом нижнем углу - ситуация на момент обнаружения, в левом углу - в процессе реставрации», - рассказали в археологическом центре.

Ранее сообщалось, что в ходе археологических раскопок на Завеличье в Пскове был обнаружен артефакт, изготовленный из лосиного рога не позднее начала XIII века.