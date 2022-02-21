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Культура

Псковский эксперт рассказал об угрозе памятникам археологии из-за нового закона

21.02.2022 14:05|ПсковКомментариев: 2

В Год культурного наследия народов России в стране может появиться закон, который будет направлен на уничтожение памятников археологии. Такое предположение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Александр Михайлов пояснил, что действующее законодательство предусматривает проведение государственной историко-культурной экспертизы на любом земельном участке, который принадлежит хозяйственному освоению. По словам археолога, эта экспертиза — один из основных способов обнаружения памятников на территории страны.

«По большому счету, сейчас для России это чуть ли не единственный вариант выявления памятника археологии, ведь мы их находим практически на каждом участке, где идут строительные работы», - заметил археолог и привел в пример последние открытия, которые сделали при реализации программы газификации в Псковской области.

При этом Александр Михайлов заметил, что министерство культуры подготовило проект поправок в закон об охране памятников. В документе, в частности, значительно сокращается перечень земель, на которых можно будет проводить историко-культурную экспертизу — из перечня планируют исключить, в частности, земли сельскохозяйственного назначения, а также земли для ведения личного подсобного хозяйства, многоквартирного строительства и участки для индивидуального жилищного строительства.

«В пояснительной записке указывается, что эти поправки помогут более эффективно реализовывать национальные проекты и снижать расходы граждан и государства. То есть, с одной стороны, у нас объявленный президентом Год культурного наследия, а, с другой стороны — некие существующие национальные проекты, которых через какое-то время не будет, а также финансовые интересы граждан и каких-то хозяйствующих субъектов. Тут нужно оценить, что для нас важнее и ценнее — наше прошлое, память или текущие хозяйственные дела», - высказал мнение Александр Михайлов.

Теги: #ОКН #законодательство #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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