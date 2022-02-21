Культура

Поправки в закон об охране памятников выгодны строителям — Александр Михайлов

Новые поправки в закон об охране памятников выгодны для строительной сферы. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

«Мы понимаем, что главной заинтересованной стороной этих поправок является строительное лобби. Некие хозяйствующие субъекты из строительной сферы, которым эта процедура государственной историко-культурной экспертизы кажется излишней, поскольку на нее тратится время, деньги. И отсылка на успешную реализацию национальных проектов мою точку зрения, мне кажется, подтверждает», - предположил Александр Михайлов.

Он также отметил, что последний вариант проекта внесения изменений в закон был подготовлен по просьбе министерства культуры департаментом культурного наследия города Москвы. «Этот факт также говорит сам за себя. На протяжении нескольких лет губернатор Московской области Андрей Воробьев громко и отчетливо выступал против экспертизы земельных участков, это известная позиция, которую он не скрывает», - заметил археолог.

Ранее Александр Михайлов рассказал, почему принятие поправок в закон об охране памятников будет угрожать уничтожением памятников археологии.