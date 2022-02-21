Поправки в закон об охране памятников выгодны строителям — Александр Михайлов

Новые поправки в закон об охране памятников выгодны для строительной сферы. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.
Он также отметил, что последний вариант проекта внесения изменений в закон был подготовлен по просьбе министерства культуры департаментом культурного наследия города Москвы. «Этот факт также говорит сам за себя. На протяжении нескольких лет губернатор Московской области Андрей Воробьев громко и отчетливо выступал против экспертизы земельных участков, это известная позиция, которую он не скрывает», - заметил археолог.
Ранее Александр Михайлов рассказал, почему принятие поправок в закон об охране памятников будет угрожать уничтожением памятников археологии.