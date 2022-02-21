Более трех тысяч памятников археологии в Псковской области могут исчезнуть

Более трех тысяч памятников археологии в Псковской области находятся под угрозой исчезновения. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.
По его словам, это связано, в частности, с «бесконечными» попытками ввести изменения в федеральный закон об охране памятников. Археолог заметил, что за последние полгода поправки пытаются принять уже во второй раз.
Ранее Александр Михайлов рассказал, почему принятие поправок в закон об охране памятников будет угрожать уничтожением памятников археологии.