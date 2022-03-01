Культура

Псковские археологи показали находки эпохи неолита

Стоянки эпохи неолита на территории Псковской области находятся на территории Куньинского и Усвятского районов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Археология Пскова. ПОАЭ».

Изображения здесь и далее: @pskov_region_archaeology / Intstagram

Находки, относящиеся к данной эпохе, были сделаны и на территории Псковского кремля.

Стоянки эпохи позднего палеолита находятся в Усвятском районе, а мезолита — в Палкинском.

Места временного обитания людей каменного и бронзового веков не имеют внешних признаков, их невозможно обнаружить невооруженным взглядом, локализуются по цвету почвы и находкам.

Напомним, ранее начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов отмечал, что более трех тысяч памятников археологии в регионе находятся под угрозой исчезновения.