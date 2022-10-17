Культура

Названо значимое для археологов открытие в экспедиции «Горожане»

В этом году значимым открытием в археологической экспедиции «Горожане» стали следы железоделательного производства. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На протяжении семи лет работаем на чудесном памятнике, и каждый год получаем новую информацию, порой неожиданную. Мы столкнулись со следами железоделательного производства. Кузница это или место, где из болотной руды плавили железо – пока непонятно, потому что раскоп не был доведен до материка и ждет следующего полевого сезона. Второй год с нами работают коллеги-геофизики из Санкт-Петербурга. Там проводится магнитная разведка и выявляются магнитные аномалии в культурном слое», – рассказал гость студии.

На месте раскопок специалисты обнаружили, как они сами называют его, «металлический пояс поселения Горожане».

«Полукольцом жилой центр окружает цепочка мощных магнитных аномалий. На одной из них был заложен наш раскоп. Будем проверять эту информацию. Поражает, что наиболее удаленно стояли производственные комплексы», – уточнил Александр Михайлов.

Археологи рассчитывают, что в следующем году работа будет продолжена и можно будет получить информацию о производственных комплексах.

Александр Михайлов также напомнил про обнаруженный наконечник копья.

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«Одна из находок - наконечник копья X века. Рядом с местом было обнаружено разрозненное скопление обожженных человеческих костей. Пока рождается гипотеза, что на мысу находился некий погребальный комплекс, который был разрушен, и там стали жить люди», – добавил он.