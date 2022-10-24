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Культура

Часть найденных в Печорах артефактов представили археологи

24.10.2022 15:50|ПсковКомментариев: 0

Первые расчищенные артефакты, найденные в ходе осенних раскопок в Печорах, представили в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram

Археологи продемонстрировали фрагмент крестика, пуговицу, фрагмент перстня (после расчистки на нем стала видна эмаль), накладку в виде льва (один из вариантов – на собачий ошейник) и накладку на книгу.

 

Все артефакты датируются XVII-XVIII веками.

Ранее сообщалось, что псковские археологи завершили работы на раскопе в Печорах.

Теги: #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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