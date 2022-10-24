Часть найденных в Печорах артефактов представили археологи

Первые расчищенные артефакты, найденные в ходе осенних раскопок в Печорах, представили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
Археологи продемонстрировали фрагмент крестика, пуговицу, фрагмент перстня (после расчистки на нем стала видна эмаль), накладку в виде льва (один из вариантов – на собачий ошейник) и накладку на книгу.
Все артефакты датируются XVII-XVIII веками.
Ранее сообщалось, что псковские археологи завершили работы на раскопе в Печорах.