Культура

Статья обозревателя ПЛН Юлии Магеры вошла в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2022»

Экспертный совет XIV Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» определил номинантов конкурса в категории «Этнические и локальные СМИ». Об этом сообщается на сайте электронного журнала «Национальный акцент».

Победители станут известны 29 ноября 2022 года.

В шорт-лист конкурса вошла публикация «Женский акцент: табасаранка, псковичка и матерь блогеров» обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Статья вышла в проекте «Женский акцент», рассказывающем о жительницах Псковской области разных национальностей, вносящих вклад в развитие региона. Также в проекте уже вышли публикации о русской, узбечке и армянке.

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