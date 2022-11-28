Монета с изображением Довмонта оказалась в найденном в Пскове кладе серебряных монет

Одна псковская деньга оказалась в найденном в Пскове кладе, остальные монеты — серебряные копейки, отчеканенные в начале правления Ивана Грозного. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, руководитель раскопа, в котором нашли клад, Сергей Степанов.
Фото: Псковская археология / Telegram
Сергей Степанов отметил, что раскоп был непростой — его проводили в болотистой местности, в связи с чем много усилий было приложено к откачке воды из раскопа. Кроме того, предположительно в конце XIX века на этом месте был построен большой дом с подвалами, в связи с чем культурный слой был существенно нарушен.
Помимо этого, строение, внутри которого нашли клад, пострадало во время сильного пожара, ориентировочно, в XVI веке. Сергей Степанов предположил, что в огне погиб и владелец клада.
«Земля эта была слабо освоена, об этом говорит и состав находок — среди них практически отсутствуют бытовые предметы. Находили в основном монеты, но они, к сожалению, в очень плохой сохранности и почти не определяются. Всего нашли несколько десятков монет, из них, вероятно, 1-2 сможем прочитать», - рассказал руководитель раскопа.
Также в раскопе находили точильные камни, фрагменты керамических предметов. Общая площадь раскопа составила около 350 квадратных метров. Эксперт отметил, что количество находок там сравнительно небольшое.
Клад удалось отыскать в подклете жилой постройки, углублённом в землю примерно на 50-60 сантиметров. Его площадь — порядка 16 квадратных метров (4 на 4 метра). Сохранились следы спуска в подвал (где была лестница), а также пол.
Сергей Степанов добавил, что пока говорить о происхождении клада преждевременно, сначала нужно изучить клад, делать это планируют в декабре. При этом археолог отметил, что скорее всего монеты принадлежали местному купцу.