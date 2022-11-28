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Культура

Монета с изображением Довмонта оказалась в найденном в Пскове кладе серебряных монет

28.11.2022 16:30|ПсковКомментариев: 0

Одна псковская деньга оказалась в найденном в Пскове кладе, остальные монеты — серебряные копейки, отчеканенные в начале правления Ивана Грозного. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил старший научный сотрудник Псковского археологического центра, руководитель раскопа, в котором нашли клад, Сергей Степанов.

Фото: Псковская археология / Telegram

Сергей Степанов отметил, что раскоп был непростой — его проводили в болотистой местности, в связи с чем много усилий было приложено к откачке воды из раскопа. Кроме того, предположительно в конце XIX века на этом месте был построен большой дом с подвалами, в связи с чем культурный слой был существенно нарушен.

Помимо этого, строение, внутри которого нашли клад, пострадало во время сильного пожара, ориентировочно, в XVI веке. Сергей Степанов предположил, что в огне погиб и владелец клада.

«Земля эта была слабо освоена, об этом говорит и состав находок — среди них практически отсутствуют бытовые предметы. Находили в основном монеты, но они, к сожалению, в очень плохой сохранности и почти не определяются. Всего нашли несколько десятков монет, из них, вероятно, 1-2 сможем прочитать», - рассказал руководитель раскопа.

Также в раскопе находили точильные камни, фрагменты керамических предметов. Общая площадь раскопа составила около 350 квадратных метров. Эксперт отметил, что количество находок там сравнительно небольшое.

Клад удалось отыскать в подклете жилой постройки, углублённом в землю примерно на 50-60 сантиметров. Его площадь — порядка 16 квадратных метров (4 на 4 метра). Сохранились следы спуска в подвал (где была лестница), а также пол.

«Для нас было совершенно неожиданно, когда под деревянной плагой у стеночки был обнаружен этот керамический кувшинчик, внутри которого мы нашли 628 серебряных копеек. Самая ранняя монета, которая там находилась, она была одна, это деньга псковская 1424 года. Все последующие были отчеканены во время начала правления Ивана Грозного, в 1535-1538 годах», - отметил старший научный сотрудник Псковского археологического центра.

Сергей Степанов добавил, что пока говорить о происхождении клада преждевременно, сначала нужно изучить клад, делать это планируют в декабре. При этом археолог отметил, что скорее всего монеты принадлежали местному купцу.

Напомним, псковская деньга - монета независимой Псковской республики, чеканившаяся с 1425 до 1510 года. От других монет русских княжеств псковки отличалась жёстким стандартом оформления. На аверсе помещался погрудный портрет покровителя города князя Довмонта с мечом в правой руке и левой рукой, прижатой к груди.

 

Теги: #псков #археологи #клад
Источник: Псковская Лента Новостей
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