Культура

Новый сборник об археологии и истории Пскова появился в электронной библиотеке

36-й выпуск ежегодника семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли» появился в электронной библиотеке Института археологии РАН. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

В сборнике опубликовали материалы 66-го семинара, который состоялся 20–22 апреля 2021 года. Но территориальный охват материалов значительно шире Псковщины: они посвящены также истории и археологии соседних городов и земель – Новгорода, Твери, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, отметили в библиотеке.

В сборнике можно узнать:

о раскопках и разведках псковских археологов в 2019 и 2020 годов,

об исследованиях псковского Троицкого собора;

о кладе-коллекции XII–XIX веков и его хозяине - Александре Хвоинском, титулярном советнике, старшем помощнике правителя канцелярии губернатора, члена Псковского археологического общества;

о янтарных крестах XVI–XVIII веков;

о взаимоотношениях псковичей и новгородцев в период Смуты;

о реконструкции уличной сети Тверского кремля во второй половине XII – XVI века.

Выпуск доступен по ссылке.