Новый сборник об археологии и истории Пскова появился в электронной библиотеке

36-й выпуск ежегодника семинара имени академика В. В. Седова «Археология и история Пскова и Псковской земли» появился в электронной библиотеке Института археологии РАН. Об этом сообщается на сайте библиотеки.
В сборнике опубликовали материалы 66-го семинара, который состоялся 20–22 апреля 2021 года. Но территориальный охват материалов значительно шире Псковщины: они посвящены также истории и археологии соседних городов и земель – Новгорода, Твери, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, отметили в библиотеке.
В сборнике можно узнать:
Выпуск доступен по ссылке.