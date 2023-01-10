Культура

Нож рачительного владельца нашли на раскопках в Печорах

Нож рачительного владельца нашли на раскопках в Печорах, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Начинаем год с интересной находки, обнаруженной в ходе осенних раскопок в городе Печоры. На фото - пример бережливости владельца. Лезвие ножа когда-то сломалось, но рачительный хозяин решил не выбрасывать его, а отдать в ремонт и поставил заклепки», - рассказали археологи.

Напомним, осенью завершились археологические раскопки на объекте «Культурный слой Монастырской слободы» (XVI-XVII веков) в Печорах.