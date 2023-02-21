Культура

Восемь фактов разрушения объектов археологического наследия выявили в Псковской области

Восемь фактов разрушения объектов археологического наследия зафиксировали в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области», которая проходит сегодня, 21 февраля.

Один факт выявили в Пскове, семь — в районах области (деревня Горожане Новосокольничекого района, деревня Залучье Куньинского района, Пушкиногорский район, деревня Изборск Печорского района, Порхов и Великие Луки).

Как отметила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова, число выявленных фактов не превышает предыдущие года.

Она также напомнила, где в 2022 году проходили археологические раскопки на территории Псковской области.

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов рассказал о конкурсе эскизного проекта для поселения «Горожане».

«Мы объявили открытый конкурс эскизных проектов. Надеемся, что в конце концов удастся реализовать планы. Посмотрим на яркие идеи, которые к нам поступят. Летом сможем оценить, насколько бы успешен наш опыт», — отметил он и пригласил к участию в конкурсе.