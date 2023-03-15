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Культура

Прием заявок на конкурс лучшего эскиза археологического парка продлили в Псковской области

15.03.2023 13:41|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на конкурс лучшего эскиза археологического парка на территории поселения Горожане продлили в Псковской области. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В конце февраля мы объявили открытый конкурс эскизов проектов на создание ландшафтного археологического парка "Горожане". Сейчас мы ждем заявок или отдельных представителей людей архитектурного сообщества, представителей ландшафтного дизайна. Дальше, по нашим представлениям, до 30 мая мы будем ждать результаты этих работ с тем, чтобы потом оценить», - сказал Александр Михайлов.

Прием заявок на конкурс должен был закончиться сегодня, 15 марта. Однако его продлили до конца марта.

«Мы его продлили до конца марта, чтобы большее количество заинтересованных людей смогло в нем поучаствовать. Когда мы этот конкурс задумывали, то рассчитывали, что большая часть этих заявок будет от студентов профильных вузов. Я не хочу никоим образом обидеть профессиональное архитектурное сообщество. Архитекторы, те, кто работают, люди чрезвычайно занятые. Молодые, дерзкие, яркие, талантливые - мы как раз в первую очередь на них рассчитываем, хотя и профессионалов тоже с удовольствием ждем», – объяснил он.

Теги: #Горожане #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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