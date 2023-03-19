Культура

Названы даты работы летней полевой археологической школы «Горожане 2023»

Летняя полевая археологическая школа «Горожане 2023» будет работать в поселении Х-ХI века на территории Новосокольнического района с 14 июля по 8 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы муниципалитета Виталия Соловьёва.

Фото: Виталий Соловьёв / Telegram

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов проинформировал главу района, что в этом году экспедиция будет международной, в ней примут участие молодые археологи из Белоруссии и Сербии.



Кроме того, в ходе встречи Виталий Соловьёв и Александр Михайлов затронули тему поддержки экспедиции со стороны муниципалитета, сохранение объекта и включении его в туристический оборот Новосокольнического района.