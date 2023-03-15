Культура

Эксперт о создании археологического парка на поселении Горожане: На этом месте нужно представить историю людей

Особенность проектируемого археологического парка на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе объяснил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть целый ряд - и у нас в стране, и за пределами России - музеефицированных памятников, модифицированных археологических объектов. Как правило, это какие-то греческие или римские колонии. Там все хорошо, там есть остатки каменных построек. Наш памятник для простого человека, который туда приезжает, он представляет из себя поле, покрытое высокой травой, и все. Это очень интересный археологический объект, но об этом знаем мы, археологи. Почему мы говорим о том, что это ландшафтный, археологический парк. На этом месте нужно представить историю людей, которые там жили, жили ярко, жили интересно и жили давно», - сказал Александр Михайлов.

Он рассказал и о трагической истории этого поселения, которое погибло при пожаре в первой половине XI века. «Методами ландшафтного дизайна, созданием ярких арт-объектов хочется историю передать. Тот мыс тысячу лет назад выглядит сейчас также», – заметил археолог.

Александр Михайлов напомнил о находках на территории поселения.

«Наша замечательная находка последних лет – это колодец X века. По нашим представлениям, это единственный известный на сегодняшний момент в лесной полосе Восточной Европы колодец X века. Нигде такого нету. Думаем над тем, как вот это место обиходить. У ямы на окраине нашего поселения культовый камень, который, наверное, должен стать объектом показа музеефикации», – добавил он.

Смотрите также Прием заявок на конкурс лучшего эскиза археологического парка продлили в Псковской области

В настоящее время открыт прием заявок на конкурс лучшего эскиза археологического парка на территории поселения Горожане.

Напомним, 8 августа 2022 года завершилась очередная археологическая экспедиция по изучению поселения эпохи викингов «Горожане - 2022». Участие в полевой школе приняли около 50 волонтеров из семи регионов России и Республики Беларусь. Они приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Костромской, Брянской, Самарской и Новосибирской областей.