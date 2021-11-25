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Западный склон обвалился на городище Воронич в Псковской области

Западный склон обвалился на городище Воронич - на территории Пушкинского заповедника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Михайловское».

«Как бы мы ни считали, что человек властитель природы и у него всё под контролем, но природа доказывает обратное — сила и могущество её безграничны. Сообщаем вам, что на городище Воронич произошёл частичный обвал западного склона, вызванный большим скоплением талых вод внутри холма. В связи с этим городище Воронич закрыто для посещения на неопределённый срок до полного устранения последствий обвала», - отметила заместитель директора Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева.

Ранее сообщалось об образовании ложбинок на склоне.