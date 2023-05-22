Культура

Наконечник стрелы периода осады Пскова Лжедмитрием III обнаружили археологи

Наконечник стрелы обнаружили псковские археологи при проведении археологических работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней». Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Элемент древкового оружия предположительно изготовлен для польско-литовского или шведского воина.

«По другой версии, артефакт может относиться к периоду осады Пскова в 1611 году войском Лжедмитрия III. Лжедмитрий III-самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. В российской историографии известен как "псковский вор". Фактическое влияние самозванца ограничивалось лишь Псковщиной и Новгородскими окрестностями», – отметили эксперты.

Научные изыскания на объекте культурного наследия проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».

Ранее псковские археологи открыли следы реставрации церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, выполненной с большой долей вероятности еще в древности.