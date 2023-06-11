Культура

Готовые комплексы палаточного городка предлагают гостям фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом

Готовые комплексы палаточного городка предлагают гостям фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлено Андреем Семеновым

«Не хотите везти с собой на фестиваль все туристическое снаряжение и оборудование? Есть варианты – готовые комплексы палаточного городка. Различные наборы комплектов в зависимости от вашего бюджета: палатка, спальник, пенки, глэмпинг», – отметил организатор фестиваля.

Подробная информация о бронировании снаряжения по ссылке.

Напомним, в честь Дня блогера 14 июня после репоста записи к себе на стену в социальной сети «ВКонтакте» при вводе промокода BLOGER, покупая билет на фестиваль, предоставляется скидка в 50% на «желтые» и «синие» билеты.

В среду купить билеты и оформить покупку с указанным промокодом можно будет по ссылке. Напомним, детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»