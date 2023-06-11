Готовые комплексы палаточного городка предлагают гостям фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.
Фото предоставлено Андреем Семеновым
«Не хотите везти с собой на фестиваль все туристическое снаряжение и оборудование? Есть варианты – готовые комплексы палаточного городка. Различные наборы комплектов в зависимости от вашего бюджета: палатка, спальник, пенки, глэмпинг», – отметил организатор фестиваля.
Подробная информация о бронировании снаряжения по ссылке.
Напомним, в честь Дня блогера 14 июня после репоста записи к себе на стену в социальной сети «ВКонтакте» при вводе промокода BLOGER, покупая билет на фестиваль, предоставляется скидка в 50% на «желтые» и «синие» билеты.
В среду купить билеты и оформить покупку с указанным промокодом можно будет по ссылке. Напомним, детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.
«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).
Возрастная категория 16+
Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»