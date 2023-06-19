Культура

Джиперы готовят развлечения для гостей фестиваля «Добрый рок 2023» под Псковом

Команда джиперов из псковского внедорожного клуба готовит развлечения для гостей XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Схема предоставлена Андреем Семеновым

«Как сказали парни из псковского внедорожного клуба, будет пара маршрутов, короткий и длинный, соответственно, разные и по сложности, и экстриму, и по цене... У них ещё и сувениры будут тем, кто не испугается прокатиться... Так что готовьтесь! Больше информации позже!» - рассказал Андрей Семенов.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»