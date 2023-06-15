Культура

Последнее повышение стоимости билетов на «Добрый рок 2023» ожидается 20 июня

Последнее повышение стоимости билетов на XI Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2023» ожидается 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Как вы понимаете, лучше билеты прикупить до этого. В дни проведения фестиваля они будут дороже», – отметил Андрей Семёнов.

В программе фестиваля более 40 музыкальных коллективов со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья, имена которых хорошо известны по крупным российским фестивалям, «Доброму року» прошлых лет, выступлениям в турах по всей стране, ротациях на радио и ТВ.

Кроме музыки, палаточного городка, фудкортов и сувениров, автограф- и фотозоны, гостей фестиваля ждут интерактивные площадки для разных возрастов, мастер-классы игры на ударной установке, полёты на воздушном шаре, поездки на джипах, прокат сапбордов, игры в VR-клубе, исторические игрища и костюмы, аттракционы и надувные формы и многое другое.

«Три дня музыкального лета в красивом месте, в семейной обстановке и уютной компании... Что может быть лучше?!» – отметил директор мероприятия.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

Ранее сообщалось, что гостям фестиваля предлагают готовые комплексы палаточного городка.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»