Культура

Несколько часов осталось до подорожания билетов на фестиваль «Добрый рок 2023»

Несколько часов осталось до окончательного подорожания билетов XI Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023», который состоится в Палкино 7-9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«В программе фестиваля - более 35 групп со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Имена многих вы хорошо знаете по выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и ТВ. Для вас: автостоянки, палаточные городки, фудкорты, развлечения для всей семьи - и бесплатно, и не очень», - рассказал Андрей Семенов.

Уже сегодня, 6 июля, с 18.00 произойдет подорожание билетов в предпродаже до цены, как на входе. Приобрести их можно по ссылке.

«Мы просто предупреждаем! А покупать их сегодня или на входе - решать уже вам!» - добавил Андрей Семенов.

Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

Возрастная категория 16+

Фестиваль пройдёт при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»