Археологи вновь отправятся изучать поселение эпохи викингов в Новосокольническом районе

Археологическая школа «Горожане 2023» стартует в Новосокольническом районе в пятницу, 14 июля. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
Фото: группа «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
«Будут заканчивать раскоп, который не закончили в прошлом году. Вернутся к знаменитому раскопу с непонятной ямой чуть ли не до центра земли. Должны сделать небольшую прирезку, чтобы понять характер этой территории - что там еще рядом было», - рассказала Марина Кулакова.
Она отметила, что от Археологического центра Псковской области в археологической школе «Горожане 2023» примут участие три человека.
Также в школе планируют провести день открытых дверей. О дате сообщат дополнительно.
Экспедиция пройдет с 14 июля по 8 августа в Новосокольническом районе в деревне Горожане.
Археологи называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.