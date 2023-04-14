Культура

Открыт прием заявок для участия в археологической школе Горожане в Новосокольническом районе

Открыт прием заявок для участия в археологической школе Горожане в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»

«Апрель. В городе среди прогретого, пыльного и сухого воздуха уже тонко чувствуется предвкушение лета. Местные новостные ленты сообщают о первых жертвах клещей, мы же объявляем о старте приема заявок для участия в летней полевой археологической школе Горожане-2023. Если тебя манит романтика палаточного лагеря, не пугают мелкие кровососущие насекомые, сводит желудок от фастфудов и ресторанной экзотики и хочется гречки с тушенкой - поехали с нами», - говорится в сообщении.

Экспедиция пройдет с 14 июля по 8 августа в Новосокольническом районе в деревне Горожане.

«Мы рады совершеннолетним, здоровым людям, обладателям тайных знаний в области медицины и археологии, участникам, способным сварить борщ в походных условиях. Последних ждет почетное место у костра, всеобщее обожание и уважение коллектива.

Пол, возраст, профессия, семейное положение – значение не имеют», - добавили организаторы.

Заполнить анкету для участия можно по ссылке.



Напомним, археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки».