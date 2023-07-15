Культура

Раскопки поселения эпохи викингов начались в Новосокольническом районе

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023» начала работу в Новосокольническом районе 14 июля. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»

«Традиционно первые дни работы экспедиции самые трудные. Обустройство лагеря отнимает много сил и времени, но мы почти справились и уже начали полевые работы: расконсервировали раскоп 5 и приступили к изучению темно-серого горизонта. Пока находки не эксклюзивны, но поражают своей массовостью. Количество железного шлака на пятачке с квадратный метр исчисляется сотнями», – отметили участники раскопок.

Работы на раскопе №5 начались в 2022 году. В 2021-2022 годах на памятнике проведена геофизическая разведка, в результате которой на поселении выявлено ряд магнитных аномалий. На месте одной из них и заложен раскоп №5.

Летняя полевая археологическая школа проводится при финансовой поддержке фонда «История Отечества» и комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Экспедиция пройдет с 14 июля по 8 августа в Новосокольническом районе в деревне Горожане.

Археологи называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.