Культура

Сын Любови Полищук Алексей Макаров работает на съемках сериала «Казачок» в Пскове

Сын советской и российской актрисы театра и кино Любови Полищук актер Алексей Макаров принимает участие в съемках сериала «Казачок» в Пскове сегодня, 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Актер снимался в таких фильмах и сериалах как «Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го», «История одного назначения», «Гости из прошлого», «СМЕРШ».

Ранее сообщалось, что съемочная группа работает у дома №15 на Октябрьском проспекте. В процессе участвует российский актёр кино и телевидения, продюсер, КВНщик Сергей Светлаков.

Напомним, картина посвящена событиям 1612 года.

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Подготовку к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» вели и в кинодеревне в Новоржевском районе.

Также сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок 4 августа.