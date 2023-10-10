150 индивидуальных находок сделали археологи в Печорах

150 индивидуальных находок сделали археологи в ходе раскопок в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.
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«Накануне дождливых выходных закончили работу на очередном участке в Печорах. Из первых "больших" итогов - раскрыли деревянную мостовую XVIII века, под ней остатки замощения XVII века, и в самом низу слой первоначального благоустройства улицы, состоящий из навоза и щепы. Из раскопа происходит 150 индивидуальных находок, о них расскажем позже», - говорится в сообщении.
Напомним, к индивидуальным находкам относятся предметы быта, ремесла и личного благочестия.