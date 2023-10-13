Наборный каблук печорского модника XVII века показали археологи

Наборный каблук печорского модника XVII века нашли археологи в раскопе на дороге, ведущей от Пскова к Псково-Печерскому монастырю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.
Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области
«Второй день в слое XVII века на дороге, ведущей от Пскова к монастырю, мы находим фрагменты крученой медной проволоки. Сегодня раскоп дал ответ, что же это такое.
Представляем вашему вниманию наборный каблук печорского модника. Можно сказать, что 400 лет назад тренд на украшение обуви всякими блестящими штуками был весьма актуален», - рассказали археологи.
Помимо этого, 12 октября в Печорах взяли последние дендроспилы с лаг мостовой, найденной при раскопках на улице Псковской.
«В качестве лаг были использованы мощные бревна диаметром около 30 см. К ним примыкали более тонкие, которые, вероятно, использовали для ремонта мостовой», - отметили специалисты.
Напомним, в этом году отмечается 550-летие Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. В связи с этим проводятся благоустройство территорий и масштабная модернизация инфраструктуры. На данные цели правительство России выделило из федерального бюджета 1,4 млрд рублей.