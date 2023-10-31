Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, гостей стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» ждет мир увлекательных открытий о регионе.
Посетители смогут поучаствовать в интерактиве «Где здесь Псков?». Гостям стенда будут предложены четыре красочные картинки, на которых изображены различные места. Их задача – угадать, на которой из них изображена Псковская область.
Кроме того, все желающие смогут ответить на вопросы викторины о Псковской области и узнать о её историю, природу, достопримечательности и проверить свои знания о регионе. А еще будет интерактивная карта без определения регионов, на которой нужно будет найти Псковскую область и отметить ее местоположение.
Каждый посетитель сможет вытащить предсказание, которое откроет тайну, когда гость стенда отправится в Псковскую область и какую локацию региона он посетит.
В интерактиве «Картинки с выставки» будет задействован искусственный интеллект. Сначала гости прослушают мини-лекцию о русских композиторах, связанных с Псковской областью, и фрагменты их произведений, затем зрителей попросят словесно описать свои эмоции от услышанной музыки, чтобы загрузить в нейросеть. В итоге участники интерактива получат печатный вариант сгенерированного изображения, описывающее произведение.
И конечно, гости стенда смогут сыграть в псковские настольные деревянные игры.
Псков будет представлен в павильоне 75, зал Б, стенд Псковской области.