Культура

Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ

Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, гостей стенда Псковской области на выставке-форуме «Россия» ждет мир увлекательных открытий о регионе.

Посетители смогут поучаствовать в интерактиве «Где здесь Псков?». Гостям стенда будут предложены четыре красочные картинки, на которых изображены различные места. Их задача – угадать, на которой из них изображена Псковская область.

Кроме того, все желающие смогут ответить на вопросы викторины о Псковской области и узнать о её историю, природу, достопримечательности и проверить свои знания о регионе. А еще будет интерактивная карта без определения регионов, на которой нужно будет найти Псковскую область и отметить ее местоположение.

Каждый посетитель сможет вытащить предсказание, которое откроет тайну, когда гость стенда отправится в Псковскую область и какую локацию региона он посетит.

В интерактиве «Картинки с выставки» будет задействован искусственный интеллект. Сначала гости прослушают мини-лекцию о русских композиторах, связанных с Псковской областью, и фрагменты их произведений, затем зрителей попросят словесно описать свои эмоции от услышанной музыки, чтобы загрузить в нейросеть. В итоге участники интерактива получат печатный вариант сгенерированного изображения, описывающее произведение.

И конечно, гости стенда смогут сыграть в псковские настольные деревянные игры.

Псков будет представлен в павильоне 75, зал Б, стенд Псковской области.