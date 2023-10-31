Культура

Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ

Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ. Как сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, 4 ноября откроется масштабная выставка-форум «Россия» на ВДНХ.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

На стенде Псковской области (павильон 75) гости выставки смогут познакомиться с арт-объектами «Стражи Пскова» живописца, театрального художника, художника-оформителя и декоратора Александра Николаева.

Член Творческого союза художников России Александр Николаев конструирует персонажей параллельной концептуальной истории древнего Пскова, используя для этого природные материалы и фрагменты бытовых предметов, в буквальном смысле найденные на Псковской земле. Все работы выполнены в технике ассамбляжа, но, как правило, включают и живописные элементы. Возникающие на поверхности доски образы художник наделяет индивидуальными характерами и относится к ним с уважением и мягким юмором.

Псков будет представлен в павильоне 75, зал Б, стенд Псковской области.