Культура

Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров

Стенд Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве занимает более 88 квадратных метров. Об этом заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наш стенд отмечают именно интересной концепцией. Он занимает 88,4 квадратных метра. Наши соседи - Карелия и Санкт-Петербург. Регионы СЗФО рядом, нас объединяют многие проекты. Со стороны Карелии у нас стоит княгиня Ольга, со стороны Санкт-Петербурга – князь Александр Невский», – рассказала Юлия Белобородова.

Она отметила, что основная идея стенда - связь времен, попытка показать не только историческое прошлое Псковской земли, но и ее настоящее, а также будущие перспективы. Сначала стенд хотели сделать в более футуристичном стиле, но от этой идеи отказались ради узнаваемости образа.

«Мы пришли к выводу, что наш стенд должен отображать слияние и нашего прошлого, и состояние региона сейчас со всеми нашими достижениями, а также показать то, к чету мы стремимся – к нашему будущему, – добавила Юлия Белобородова.

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Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.