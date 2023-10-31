Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров

Стенд Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве занимает более 88 квадратных метров. Об этом заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она отметила, что основная идея стенда - связь времен, попытка показать не только историческое прошлое Псковской земли, но и ее настоящее, а также будущие перспективы. Сначала стенд хотели сделать в более футуристичном стиле, но от этой идеи отказались ради узнаваемости образа.
«Мы пришли к выводу, что наш стенд должен отображать слияние и нашего прошлого, и состояние региона сейчас со всеми нашими достижениями, а также показать то, к чету мы стремимся – к нашему будущему, – добавила Юлия Белобородова.