Общество

Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве

В Москве на ВДНХ практически завершены работы по возведению выставочного пространства Псковской области на международной выставке-форуме «Россия». Сейчас завершается настройка оборудования, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Иммерсивная площадка внутри уменьшенной копии Варлаамовской башни позволит окунуться в прошлое региона. На радиусном экране будут появляться и характерные для псковского края узоры в анимации, и зазвучат голоса ушедшей эпохи – фрагменты песен, псковские сказки и легенды, наполненные характерным диалектом и говором. Наш регион подготовил цифровые велоэкскурсии, фермерскую продукцию, а также работы псковских мастеров-ремесленников. Например, на выставке можно будет увидеть копию меча князя Довмонта», - говорится в сообщении.

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А ещё на стенде Псковской области планируется установить рекорд России по самой продолжительной игре на балалайке без остановки. «Виртуоз-балалаечник Константин Абабков уже вовсю готовится», - отметили в правительстве.

Выставка начнёт свою работу уже 4 ноября.