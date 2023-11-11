Культура

День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря

День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«На выставке есть такие мероприятия, как дни регионов. Они стартовали с Приморья и Дальнего Востока. Каждый день - определенный регион. 20 декабря будет не только день Псковской области, но и Новгородской», - анонсировала Ольга Тимофеева.

В этот день в 75 павильоне ВДНХ будут подробнее рассказывать о двух областях. Она также уточнила, что павильон региона будет способствовать развитию внутреннего туризма в Псковской области.