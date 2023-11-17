Культура

Музыкант из Венесуэлы объяснил, почему приехал на фестиваль в Псков

Культура – важная потребность человека, и ее необходимо нести в массы, транслировать другим народам, заявил музыкант из Венесуэлы Мануэль Морено на пресс-конференции международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что их музыкальная группа создавалась с целью нести культуру в массы. Музыканты посещают с концертами разные страны, в том числе Россию. Мануэль Морено подчеркнул, что личное участие – ведущее участие, поэтому их коллектив транслирует культуру Венесуэлы во всем мире.

«Любая система, которая пытается избавиться от культуры, - саморазрушительная, потому что без культуры мы перестаем быть людьми, - сказал Мануэль Морено. - Наше творчество направлено на народы, на обычных людей, потому что лучшие представители культуры – это сам народ».

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.