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Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины

30.11.2023 12:34|ПсковКомментариев: 0

1 декабря в 12:00 на стенде Псковской области на выставке « Россия» на ВДНХ пройдет встреча с телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», фотомоделью, актрисой, певицей Оксаной Федоровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции.  

Уроженка Псковской области расскажет гостям стенда о любимых местах в регионе, поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведенных в Пскове.  
 
Посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с телеведущей.

Как сообщалось, также 1 декабря в 14:00 на стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ пройдет встреча с заслуженным артистом России, актера театра и кино Гошей Куценко, который озвучил аудиогид для экспозиции Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия» Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины Автограф Гоши Куценко можно будет получить на стенде Псковской области на выставке «Россия» Новогоднюю ель Псковской области с игрушками от местных мастеров установили на выставке «Россия» День Псковской области на выставке «Россия» состоится 20 декабря Гоша Куценко будет аудиогидом по псковскому стенду на выставке «Россия» Интерактивы пользуются особой популярностью на стенде Псковской области на ВДНХ Продукция псковских производителей представлена в «Универмаге» на ВДНХ Стенд Псковской области на выставке «Россия» за три дня посетили более 60 тысяч человек Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области Регионы украсят индивидуальные елки перед Новым годом на выставке в Москве Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» Стенд Псковской области на выставке «Россия» в Москве занимает 88 квадратных метров Мультимедийные спектакли о знаковых личностях в истории покажут на выставке «Россия» Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ Интерактивную программу подготовил комитет по культуре Псковской области для выставки «Россия» на ВДНХ Завершается монтаж выставки Псковской области на ВДНХ в Москве Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия» Копию меча князя Довмонта представят на выставке «Россия» в Москве От сыров до улиток – Псковская область представит на ярмарке на ВДНХ лучшие продовольственные бренды Квест «Серебряное ожерелье России» с заданиями о Псковской области пройдет на выставке «Россия» Рекорд России установит музыкант из Псковской области на выставке-форуме «Россия» На ВДНХ идет монтаж стенда Псковской области для участия в выставке «Россия» Варлаамовская башня станет главным символом Псковской области на ВДНХ Псковская область готовится к международной выставке-форуму «Россия» на ВДНХ
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