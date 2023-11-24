Культура

Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова расскажет гостям выставки «Россия» на ВДНХ о любимых местах Псковщины

1 декабря в 12:00 на стенде Псковской области на выставке « Россия» на ВДНХ пройдет встреча с телеведущей, победительницей конкурса «Мисс Вселенная», фотомоделью, актрисой, певицей Оксаной Федоровой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной Театрально-концертной дирекции.

Уроженка Псковской области расскажет гостям стенда о любимых местах в регионе, поделится воспоминаниями о детстве и юности, проведенных в Пскове.



Посетители выставки смогут получить автограф и сделать фотографию с телеведущей.

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Как сообщалось, также 1 декабря в 14:00 на стенде Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ пройдет встреча с заслуженным артистом России, актера театра и кино Гошей Куценко, который озвучил аудиогид для экспозиции Псковской области на выставке-форуме «Россия».

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.