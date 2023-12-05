Культура

Опубликован путеводитель по выставке «Россия» с посещением стенда Псковской области

Путеводитель по выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, который ведет прямиком на стенд Псковской области, предоставили в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

Как рассказали в комитете по культуре Псковской области, гости стенда региона на выставке «Россия» собирают пазл «Флаг Псковской области».

«Ещё один интерактив вызвал большой интерес у посетителей выставки. Гости от мала до велика кропотливо собирали миниатюрную версию флага Псковской области. Пазл за пазлом вырисовывалось полотнище голубого цвета, несущеее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области. По правой кромке белой полосы расположен в один ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору "бегунец".



Так мы не только развлекаем гостей, но и знакомим их с официальной символикой нашего региона», - отметили в комитете.

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.