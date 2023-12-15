Культура

Лекции об истории Псковской области прошли в рамках Дня региона на выставке «Россия»

На Международной выставки-форуме «Россия», генеральным партнером которой выступает Российские общество «Знание», прошли просветительские мероприятия о Псковской области в рамках Дня региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На лекциях слушатели узнали о главных исторических и культурных особенностях Псковщины, познакомились с наиболее важными проектами в области сохранения исторического наследия.

Открыл программу лектория доктор исторических наук, директор Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Лектор рассказал о современных и наиболее востребованных проектах по сохранению исторического наследия Псковской области.

Также с просветительской лекцией «Россия начинается здесь - исторические, духовные и культурные основы государственности» выступила Ольга Дмитриева - кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Слушатели узнали о самостоятельности и уникальности государственного опыта правления, а также особых архитектурных заповедниках региона. Ольга Дмитриева объяснила значение Псковской Судной грамоты, культуры псковских длинных курганов и Труворова городища.

«Сегодня Псковская область - единственная в России область, которая граничит с тремя иностранными государствами, два из которых – страны Евросоюза. Псковская земля с самого своего основания оказалась на острие государственной истории, что и сформировало ее особенности», – сказала Ольга Дмитриева.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. Торжественное открытие Дня региона на выставке-форуме «Россия» состоялось с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.